Приштина, , 09:59 — REGNUM Депутат парламента самопровозглашенного Косово из рядов Демократической партии Косово Уран Исмаили был признан носителем коронавируса вместе с женой и дочерью. Об этом сообщил сам политик на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам Исмаили, его семья сдала тесты на коронавирус после того, как у его дочери появились симптомы заболевания COVID-19.

После получения положительного результата Исмаили с семьей самоизолировались. Сын депутата оказался здоров.

К настоящему моменту переболеть COVID-19 успели премьер-министр Косово, главы двух политических партий и ряд депутатов парламента. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в крае остается стабильной.

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