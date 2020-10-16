Тирана, , 02:44 — REGNUM В четверг, 15 октября в результате обследования 1398 случаев, в Албании было выявлено ещё 257 случаев заражения коронавирусом, что на 54 выше, чем днем ранее. Это стало очередным антирекордом для страны.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 16 212 случаев заражения коронавирусом. 9 864 человека уже излечились от COVID-19. 439 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит свыше 5909 человек, при этом на стационарном лечении находятся 249 пациентов, 21 из них проходит интенсивную терапию, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому.

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Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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