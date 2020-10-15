Архангельск, , 22:38 — REGNUM С 16 октября в Архангельской области вводится обязательный режим самоизоляции для неработающих беременных и лиц старше 65 лет. Соответствующие изменения в указ об ограничительных мерах внес губернатор региона.

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"Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3 — 5 стадии), а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, беременным женщинам, не осуществляющим трудовую деятельность или деятельность по гражданско-правовому договору, соблюдать режим изоляции», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 октября во всех муниципалитетах региона также вводится обязательный масочный режим в общественных местах.