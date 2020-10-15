Рим, , 20:56 — REGNUM По данным на вечер четверга, 15 октября, в Италии умерли 36 372 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 83 (днем ранее — на 43), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 245 964 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1899 (днем ранее — на 2037).

Число подтвержденных носителей выросло на 8804 (днем ранее — на 7332). Это самый высокий показатель за всю эпидемию, предыдущий антирекорд был установлен накануне. Но максимальным было и число проведенных тестов — почти 163 тысячи. Заражены 5,4% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 381 602. В настоящее время заражены 99 266 человек — на 6821 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось в восемь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.