Варшава, , 16:07 — REGNUM Районный суд польского Гданьска приговорил 42-летнего учителя английского языка к 5 годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве. Осужденный совершил деяния, за которые предусмотрено наказание по статье «Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Его жертвами стали 26 учениц. Об этом передает Dziennik.

Мужчина осужден на пять лет лишения свободы. Все его преступления были совершены во время учебного года 2017/2018 годов. Все жертвы были младше 15 лет.

Мужчину задержали в июне 2018 года, следствие длилось два года. Во время обыска в его квартире оперативники обнаружили носители с файлами, содержащими порнографический материал.

Помимо лишения свободы, мужчине подлежит пройти обязательное лечение от психических и сексуальных расстройств. Также он пожизненно лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с образованием и воспитанием. Кроме того, на 10 лет мужчина не может приближаться ближе 50 метров к своим бывшим жертвам.