Батуми, Грузия, , 15:40 — REGNUM Родственники погибших из-за оползня жителей деревни Джочо Хелвачаурского муниципалитета (Аджария) потребовали отставки мэра Хелвачаури Джумбера Вардманидзе. Об этом 15 октября сообщает интернет-издание Batumelebi.

По данным журналистов, члены семей погибших зашли в кабинет градоначальника и отказываются его покидать.

«Мы требуем отставки и наказания мэра. Вы не сможете остановить нас. Другие семьи тоже в опасности, вы не сможете замять их заявления», — цитируют в издании протестующих.

Оползень в деревне Джочо произошел вечером 1 октября из-за сильных ливней. Тогда погибли пять человек, в том числе один ребенок.

Стоит отметить, что недавно Вардманидзе оказался в центре скандала. Он нецензурно выражался, когда ему позвонил журналист Batumelebi. Разговор был выложен в интернет. Мэр после этого извинился на своей странице в соцсети Facebook. Представители оппозиции потребовали отправить его в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕНД призывает мэра грузинского Хелвачаури уйти в отставку