Бали, Индонезия, , 12:33 — REGNUM Иностранный гражданин из Нигерии был депортирован с острова Бали за использование поддельного паспорта при въезде на территорию страны, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что гражданин Нигерии прибыл к стойке иммиграционной службы Индонезии, где показал французский паспорт, который оказался подделкой. Впоследствии гражданин был осмотрен и задержан сотрудниками специального иммиграционного управления.

В ходе проверки офицеры обнаружили, что у иностранного гражданина было три паспорта — Франции, Нигерии и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, за последние сутки в стране подтвердили 4411 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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