Джакарта, , 12:13 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за последние сутки в стране подтвердили 4411 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 15 октября 2020 года в Индонезии выявлено 349 160 носителей SARS-CoV-2. Эпидемия унесла жизни 112 человек в Индонезии.

Всего в Индонезии от коронавируса скончались 12 268 человек.

Известно также, что за сутки в стране подтвердили 5810 пациентов, вылечившихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская компания Bio Farma поддерживает независимость страны в производстве вакцины от COVID-19.

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