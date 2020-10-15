Конакри, , 11:42 — REGNUM В Гвинейском заливе значительно возросло число похищений людей, и в настоящее время они составляют почти 95% от общего числа похищений людей в море по всему миру. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на доклад Международного морского бюро (ММБ).

По данным авторов доклада, в 2020 году 85 моряков по всему миру были похищены со своих судов и удерживались до получения выкупа. Все они, за исключением пяти, были похищены в Гвинейском заливе, где в этом году было зарегистрировано 14 нападений на суда пиратами. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число похищений людей в Гвинейском заливе возросло на 40%.

Пиратские банды, многие из них базируются в богатой нефтью дельте Нигера, охотятся за нефтяными платформами, рыболовецкими судами и грузовыми рефрижераторами. Они часто похищают моряков с целью получения выкупа.

Они хорошо организованы, и с каждым годом всё больше расширяют зону своего влияния. В июле они напали на судно, находившееся почти в 200 морских милях от Нигерии.

Директор ММБ заявил, что риск пиратского захвата судна усиливает и без того исключительный стресс, испытываемый экипажами судов из-за пандемии коронавируса.