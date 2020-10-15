Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Переливание плазмы крови пациентам с тяжелой формой COVID-19 от тех, кто уже переболел этим заболеванием, позволяет эффективней проводить лечение. Об этом 14 октября в эфире телеканала «Рустави 2» рассказал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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«Нам задают вопросы, почему мы не применяем этот метод еще чаще, если он такой эффективный. У нас не хватает доноров, не приходят», — сказал врач.

Церцвадзе сообщил, что переливание крови помогло шести тяжелобольным и призвал жителей Грузии, которые успешно перенесли COVID-19, приходить сдавать кровь.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, в Грузии на 15 октября выявили 14 440 случаев заражения коронавирусом, в том числе 919 за последние сутки. За время пандемии в стране умерли 113 человек с диагнозом COVID-19, из которых в течение последних суток четверо.

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