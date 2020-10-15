Джакарта, , 10:49 — REGNUM Индонезийская компания Bio Farma поддерживает независимость страны в производстве вакцины от COVID-19, сообщает Antara.

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«У нас есть краткосрочная стратегия, в которой мы передаем последующие технологические процессы, для наращивания потенциала. Мы сотрудничаем с китайской компанией Sinovac, Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI)», — заявила Нени Нураини из отдела исследований и разработок.

Глава института молекулярной биологии Индонезии Эйкмана Амин Сёбандрио заявил, что вакцинация необходима, по крайней мере, 173 миллионам индонезийцев для создания коллективного иммунитета.

Известно, что потребность в вакцинах не может быть удовлетворена извне, поэтому необходимо разработать вакцину самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям готова сотрудничать в производстве вакцины от COVID-19 с индонезийской компанией Bio Farma.

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