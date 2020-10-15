Нур-Султан, , 07:58 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 110 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 109 094.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 1776.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 104 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 83 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.