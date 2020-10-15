Монтрёй, Франция, , 01:23 — REGNUM Компания Ubisoft назвала системные требования игры Assassin`s Creed Valhalla. Информацию разработчики сообщили в ролике, опубликованно 14 октября на YouTube-канале NGON.

Чтобы запустить игру с минимальными настройками графики и разрешением 1080p геймерам понадобится ПК с процессором AMD Ryzen 3 1200 (3,1 ГГц) или Intel i5−4460 (3,2 ГГц). Он также должен быть оборудован 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой AMD R9 380 (или GeForce GTX 960) с 4 гигабайтами видеопамяти. С таким компьютером геймеры могут рассчитывать на 30 FPS (кадров в секунду).

Для разрешения 1080p, настроек графики High и 60 FPS поднадобится уже процессор AMD Ryzen 7 1700 (3,0 ГГц) или Intel i7−6700 (3,4 ГГц), 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта AMD Vega 64 (или GeForce GTX 1080) с 8 гигабайтами видеопамяти.

Что касается варианта запуска игры с разрешением 4K и установками графики Ultra High, то в этом случае потребуется компьютер с AMD Ryzen 7 3700X (3,6 ГГц) или Intel i9 — 9700K (3,6 ГГц), 16 гигабайтами оперативной памяти, и видеокартой AMD RX 5700XT (или GeForce RTX 2080) с 8 Гигабайтами видеопамяти. В случае такой конфигурации геймеры могут рассчитывать на стабильные 30 FPS.

Ознакомиться с информацией о производительности игры в случае других конфигураций ПК можно при просмотре видео.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Assassin`s Creed Valhalla показали скриншот игры, который был сделан во время боя главного героя с огромным мифическим волком Фенриром. В сеть также выложили часовое видео, в котором создатели игры рассказали о рейдах и побочных квестах.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Assassin's Creed Valhalla показали бой с волком Фенриром