Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Геймеры обсуждают в соцсетях курьёзную ситуацию с персонажем Стивом из Minecraft в игре Super Smash Bros. Об этом 14 октября сообщил портал Screen Rant.

Ситуация связана с недосмотром со стороны Nintendo. На одном из анимированных изображений, которое появляется в случае, если Стив побеждает в раунде, персонаж изображён поедающим кусок стейка. Однако в конце анимации Стив держит этот кусок близко к своей промежности, при этом изображение крайне неудачно обрезается. Всё это привело к тому, что геймеры стали шутить по этому поводу в соцсетях.

Напомним, разработчики Super Smash Bros. добавили Стива в игру 13 октября 2020 года. Игра представляет собой файтинг (упор сделан на рукопашный бой), в котором на арене сражаются различные персонажи поп-культуры.

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