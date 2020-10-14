Москва, 14 октября 2020, 19:13 — REGNUM Исследование оценки системы среднего образования в рамках молодежного педагогического форума «Линейка» показало, что большинство родителей все более активно вовлекаются в учебный процесс и помогают детям с уроками — 71% опрошенных помогают выполнять домашнее задание, а проверяют его — 64% родителей. Форум «Линейка» на тему «Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде» проходил в начале октября 2020 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Онлайн-исследование «Матрица ценностей и образ современных участников образовательного процесса: ученики, учителя, родители» в рамках форума проводили Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) и Центр социального проектирования «Платформа».
Пилотное исследование по оценке системы среднего образования в сентябре-октябре 2020 года включало онлайн-опрос педагогов — это участники конкурса «Учитель будущего» платформы «Россия — страна возможностей», учеников из сообщества участников детских лагерей и Российского движения школьников и родителей учеников. В каждой группе было опрошено по 300 человек. Организаторы исследования обращают внимание, что данная выборка не является репрезентативной для страны в целом, но дает основу для фиксации проблемных зон и формирования гипотез для продолжения исследований в этом направлении.
Целью исследования, по словам основателя ЦСП «Платформа» Алексея Фирсова, было выяснить, насколько школа соответствует современным стандартам, какова роль образовательного учреждения в личностном росте учеников, какие уроки были извлечены из опыта во время пандемии.
На форуме учителей «Линейка» участники обсуждали новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, которые особенно необходимы в условиях цифровизации образования, запроса на самореализацию у педагогов и детей, изменений пространства школы и класса с учетом современных тенденций и требований из-за сложной эпидемиологической ситуации.
В исследовании обращается внимание на то, что в части воспитательной работы с детьми ответы опрошенных взрослых — родителей и учителей — разняться.
Чуть более половины родителей (51%) полагают, что школа уделяет недостаточно внимания воспитанию учеников. При этом наблюдается определенный ценностный разрыв между родителями и учителями. Примерно треть родителей считают, что современная школа — носитель не тех ценностей, которые нужны современным детям. Аналогичную претензию, но уже к родителям, предъявляет почти треть опрошенных учителей.
При этом большинство опрошенных учителей (77%) придерживается мнения, что школа, в первую очередь, выполняет функцию передачи знаний и лишь во вторую занимается воспитанием детей, формированием их ценностной картины мира. При этом авторы исследования полагают, что именно сейчас происходит отход от прежней модели образования, когда функция просвещения сводилась не только к передаче знаний. Сейчас уделяется внимание формированию системы жизненных ориентиров, ценностной платформы учеников.
Большинство опрошенных родителей и подавляющее большинство учителей также согласны тем, что обучение должно быть нацелено на формирование soft skills: развитие личности и ее самостоятельности, навыкам общения, умению самому добывать нужные сведения.
Также участники исследования высказали свое мнение о дистанционном формате обучения. С тем, что он может стать полноценной заменой традиционному, согласно меньшинство опрошенных. При этом отмечается, что возрастает запрос на онлайн-формат, когда речь заходит об отдельных предметах, однако в целом доверие ему остается невысоким.
В материалах исследования говорится, что дистанционное обучение, как показал опыт пандемии, создает дефицит контроля и контакта с аудиторией, снижает возможности эмоционального обмена, гибкого реагирования и дифференцированного подхода. В свою очередь, родители не готовы к дистанционному обучению, так как видят снижение качества подготовки и одновременно рост собственной нагрузки в учебном процессе.
Организаторами молодежного педагогического форума «Линейка» выступили проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего», а также АНО «Национальные приоритеты». Программным партнером форума выступил фонд «Контент».
Информационные партнеры форума — экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика» и «Учительская газета».
Форум «Линейка» проходил в смешанном, онлайн и офлайн-формате, избранные трансляции дискуссий и выступлений экспертов доступны на официальном YouTube канале Мастерской управления «Сенеж».