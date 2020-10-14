Москва, , 19:13 — REGNUM Исследование оценки системы среднего образования в рамках молодежного педагогического форума «Линейка» показало, что большинство родителей все более активно вовлекаются в учебный процесс и помогают детям с уроками — 71% опрошенных помогают выполнять домашнее задание, а проверяют его — 64% родителей. Форум «Линейка» на тему «Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде» проходил в начале октября 2020 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Онлайн-исследование «Матрица ценностей и образ современных участников образовательного процесса: ученики, учителя, родители» в рамках форума проводили Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) и Центр социального проектирования «Платформа».

Пилотное исследование по оценке системы среднего образования в сентябре-октябре 2020 года включало онлайн-опрос педагогов — это участники конкурса «Учитель будущего» платформы «Россия — страна возможностей», учеников из сообщества участников детских лагерей и Российского движения школьников и родителей учеников. В каждой группе было опрошено по 300 человек. Организаторы исследования обращают внимание, что данная выборка не является репрезентативной для страны в целом, но дает основу для фиксации проблемных зон и формирования гипотез для продолжения исследований в этом направлении.

Целью исследования, по словам основателя ЦСП «Платформа» Алексея Фирсова, было выяснить, насколько школа соответствует современным стандартам, какова роль образовательного учреждения в личностном росте учеников, какие уроки были извлечены из опыта во время пандемии.

«Ценность данного проекта в том, что он позволяет комплексно посмотреть на учебный процесс, учесть и сопоставить позиции всех сторон. Мы видим, что общество настроено на модернизацию системы образования, поиск новых форм и организационных решений. Наиболее интересной кажется идея школы как сообщества учителей, учеников и родителей, а не только социального сервиса по передаче знаний. Было бы очень полезно расширить эту дискуссию и вывести ее на уровень конкретных решений», — отметил Алексей Фирсов.

На форуме учителей «Линейка» участники обсуждали новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, которые особенно необходимы в условиях цифровизации образования, запроса на самореализацию у педагогов и детей, изменений пространства школы и класса с учетом современных тенденций и требований из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«После вынужденного перехода на онлайн-образование во время периода самоизоляции родители стали высоко ценить возможность непосредственного контакта с учителем. Несмотря на новые технологии, учитель продолжает оставаться центром образовательного процесса. В целом, в обществе в этом году произошла переоценка не только профессии врача, но и учителя. И результаты опроса это доказывают. 63% родителей видят в школе не только функцию передачи знаний, но и среду для формирования социальных навыков и развития личности», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В исследовании обращается внимание на то, что в части воспитательной работы с детьми ответы опрошенных взрослых — родителей и учителей — разняться.

Чуть более половины родителей (51%) полагают, что школа уделяет недостаточно внимания воспитанию учеников. При этом наблюдается определенный ценностный разрыв между родителями и учителями. Примерно треть родителей считают, что современная школа — носитель не тех ценностей, которые нужны современным детям. Аналогичную претензию, но уже к родителям, предъявляет почти треть опрошенных учителей.

При этом большинство опрошенных учителей (77%) придерживается мнения, что школа, в первую очередь, выполняет функцию передачи знаний и лишь во вторую занимается воспитанием детей, формированием их ценностной картины мира. При этом авторы исследования полагают, что именно сейчас происходит отход от прежней модели образования, когда функция просвещения сводилась не только к передаче знаний. Сейчас уделяется внимание формированию системы жизненных ориентиров, ценностной платформы учеников.

«Формирование системы жизненных ориентиров у школьников возможно только при единых подходах к ценностным категориям воспитания как у учителей, так и у родителей. А это возможно только при постоянном диалоге семьи и школы. Сейчас со стороны государства ведется активная работа в этом направлении», — сказал руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Большинство опрошенных родителей и подавляющее большинство учителей также согласны тем, что обучение должно быть нацелено на формирование soft skills: развитие личности и ее самостоятельности, навыкам общения, умению самому добывать нужные сведения.

«Школа всегда занималась воспитанием детей, но сейчас этому процессу уделено особое внимание: с 1 сентября вступили соответствующие изменения в федеральное законодательство, которые касаются воспитательного процесса, развития гармоничной личности ребенка, в том числе через формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к старшим. Воспитательная работа должна стать важной частью всех образовательных программ. На прошедшем молодежном педагогическом форуме «Линейка» участники не только обсудили, как это сделать, но и предложили свои концепции создания воспитательной среды. Мы пришли к выводу, что главным сейчас становится умение педагогов увлечь и заинтересовать ребят, говорить с ними на одном языке. Это особенно важно в пору цифровизации школы. Педагог должен быть современным, знать и уметь пользоваться всеми возможностями и использовать их в воспитательной работе», — считает проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Также участники исследования высказали свое мнение о дистанционном формате обучения. С тем, что он может стать полноценной заменой традиционному, согласно меньшинство опрошенных. При этом отмечается, что возрастает запрос на онлайн-формат, когда речь заходит об отдельных предметах, однако в целом доверие ему остается невысоким.

В материалах исследования говорится, что дистанционное обучение, как показал опыт пандемии, создает дефицит контроля и контакта с аудиторией, снижает возможности эмоционального обмена, гибкого реагирования и дифференцированного подхода. В свою очередь, родители не готовы к дистанционному обучению, так как видят снижение качества подготовки и одновременно рост собственной нагрузки в учебном процессе.

Организаторами молодежного педагогического форума «Линейка» выступили проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего», а также АНО «Национальные приоритеты». Программным партнером форума выступил фонд «Контент».

Информационные партнеры форума — экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика» и «Учительская газета».

Форум «Линейка» проходил в смешанном, онлайн и офлайн-формате, избранные трансляции дискуссий и выступлений экспертов доступны на официальном YouTube канале Мастерской управления «Сенеж».