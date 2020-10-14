Владимир, , 18:51 — REGNUM Во Владимирской области ряд стационарных организаций социального обслуживания переходит на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.

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С 15 октября на такой режим переходят отделение Геронтологического центра «Ветеран» в Киржаче, Гусевский психоневрологический интернат и дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский».

С 19 октября на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели перейдут дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Мурома», отделения Балакиревского психоневрологического интерната в Балакирево и селе Бакшеево, Жереховский психоневрологический интернат, отделения Собинского психоневрологического интерната в Собинке и Лакинске и Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития.

Всего в 30 стационарных организациях региона проживают и получают социальные услуги 3,8 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность работников этих организаций составляет 2,7 тыс. человек.

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