Владимир, , 18:38 — REGNUM Во Владимирской области медицинские организации негосударственной формы собственности включили в схему маршрутизации диагностических исследований по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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По словам директора регионального департамента здравоохранения Елены Утемовой, объём диагностики составляет 80 исследований в сутки. Кабинеты компьютерной томографии проводят диагностические исследования круглосуточно. В первую очередь диагностику проводят пациентам с тяжёлым течением заболевания. Транспортируют их бригады скорой помощи.

«Компьютерная томография — высокоинформативный метод диагностики новой коронавирусной инфекции, поэтому в условиях пандемии было принято такое решение. Как показывает практика, частно-государственное партнёрство в сфере здравоохранения — это эффективный инструмент, который работает на благо всех жителей Владимирской области», — заявила Елена Утемова.