Владимир, 14 октября 2020, 18:38 — REGNUM Во Владимирской области медицинские организации негосударственной формы собственности включили в схему маршрутизации диагностических исследований по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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По словам директора регионального департамента здравоохранения Елены Утемовой, объём диагностики составляет 80 исследований в сутки. Кабинеты компьютерной томографии проводят диагностические исследования круглосуточно. В первую очередь диагностику проводят пациентам с тяжёлым течением заболевания. Транспортируют их бригады скорой помощи.