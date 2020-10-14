Москва, , 15:51 — REGNUM Депутат Архангельского областного собрания Ирина Чиркова (СР), проигравшая в этом году выборы губернатора, станет депутатом Государственной Думы.

Ирина Чиркова Mikhail Evgenevich

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ, Чиркова получит мандат Ольги Епифановой, которая в сентябре 2020 года перешла на работу в Совет Федерации.

Напомним, Чиркова уже была депутатом Госдумы РФ. Интересы Архангельской области в нижней палате парламента она представляла будучи представителем партии ЛДПР.

Отметим, что СМИ уже предсказывали такой исход еще до выборов губернатора Архангельской области. Тогда Чиркова не исключила, то может получить мандат Епифановой, но опровергла сведения о том, что у нее есть такой план.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Архангельской области победу одержал Александр Цыбульский. Он набрал более 69% голосов. Ирина Чиркова оказалась на втором месте — за нее отдали свои голоса почти 17% избирателей.