Казань, , 15:01 — REGNUM Раифский Богородицкий мужской монастырь временно закрывается для посещения. Информация об этом появилась на сайте казанского монастыря.

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Решение о его временном закрытии продиктовано сложной эпидемиологической ситуацией и заботой о здоровье прихожан и паломников, сообщает пресс-служба обители. С 12 октября в целях профилактики коронавирусной инфекции монастырь закрыт для посещения на 10 дней. Приобрести воду из святого источника и заказать требы можно в церковной палатке около ворот обители.

ИА REGNUM напоминает, в городе Энгельс Саратовской области 14 октября должен был пройти традиционный крестный ход в честь празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Мероприятие отменили по причине сложной эпидемической ситуации в регионе.

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