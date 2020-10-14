Владикавказ, , 14:06 — REGNUM В Северной Осетии выявили коронавирусную инфекцию у главы Ирафского района Батраза Хидирова. Эту информацию он подтвердил в своем Instagram, обратившись с просьбой проверить свое здоровье к своим знакомым и сослуживцам, а также ко всем, кто общался с ним в течение последнего времени.

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«Граждан, которые контактировали со мной в течение прошедших 3−5 дней, прошу обратить внимание на состояние своего здоровья. Рекомендую, безусловно, на добровольной основе сдать тесты на наличие COVID-19», — написал Хидиров на своей странице в соцсети.

Напомним, в настоящее время в Северной Осетии отмечается рост числа новых носителей коронавирусной инфекции, за минувшие сутки прирост составил 40 человек. Общее число заразившихся достигло 6338 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии переболел COVID-19 министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев. Он сообщал об этом в мае 2020 года.

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