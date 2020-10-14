Саранск, , 13:09 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 14 октября выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. В течение двух предыдущих дней сообщалось о 65 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7142 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 48 человек, всего с начала пандемии выздоровели 5913 жителей Мордовии. 45 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от последствий заражения скончался один житель республики, предыдущие три дня в регионе летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1184 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 13 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1186 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 967 человек.