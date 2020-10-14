Варшава, , 12:33 — REGNUM В ночь на 14 октября на юго-западе Польши (Силезия) был сильный ветер и дождь. Вследствие непогоды были повалено много деревьев и крупных веток. В ряде городов и деревень произошло затопление улиц. В регионе усиленно работают спасатели. Об этом передает Onet.pl.

Местные службы всю ночь и утро выезжали на места падения деревьев и веток — жители вызывали спасателей в случаях их попадания на частные территории, дороги и тротуары.

По словам представителя Силезской пожарной службы, наибольшее количество вызовов было от жителей города Цешина (37), затем идет Бельско-Бяла (33) и Водзислав Шлёнский — 28 вызовов.

Кроме того, в Бельском, Цешинском, Водзиславском, Рацибужском, Живецком и Бельско-Бяльском повятах были зафиксированы затопления улиц — движение по ним было ограниченным. Силезский воевода Ярослав Вечорек объявил о создании службы экстренной помощи в связи с наводнениями.

Пожарные службы в Силезии находятся в состоянии повышенной тревоги.