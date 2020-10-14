Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность этнической преступной группы, которая организовала незаконное пребывание в России более полутысячи иностранных граждан. По этому делу задержаны семеро жителей Петербурга в возрасте от 28 до 66 лет, в основном уроженцы азиатских государств СНГ, сообщили 14 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, злоумышленники изготавливали и приобретали подложные документы с заведомо ложными сведениями о месте пребывания иностранных граждан и осуществлении ими трудовой деятельности.

Вторым способом легализации нелегальных мигрантов была организация фиктивных браков мигрантов с гражданами России.

«Этническая группа обеспечила получение иностранными гражданами разрешений на временное проживание на территории России сроком до трех лет и организовала незаконное пребывание в России более 500 иностранных граждан. По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»)», — заявили в петербургском Главке МВД.

В ходе обысков у преступников изъяты печати, оттиски, бланки миграционных карт, компьютерная и мобильная техника, иностранные и российские паспорта, свидетельства о заключении и расторжении брака, а также более 1 миллиона рублей и иностранная валюта.

Четверым задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальные находятся под стражей. Устанавливаются соучастники и все другие эпизоды преступной деятельности задержанных.