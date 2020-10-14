Уппсала, Швеция, , 16:13 — REGNUM Теперь Агентство общественного здравоохранения Швеции всерьез намерено бороться с локальными вспышками заболевания COVID-19. С этой целью ведомство предоставило возможность местным властям временно ужесточать карантинные ограничения, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться. Уппсала может стать одним из первых муниципалитетов, которые испытают на себе ужесточение контроля. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Сейчас в Уппсале наблюдается серьезный рост случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что свой «вклад» в распространения коронавируса внесли студенты, которые, несмотря на рекомендации властей и вирусологов, продолжают устраивать вечеринки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило, что локальные карантинные ограничения в стране будут усилены, если рост регистрируемых случаев заражения коронавирусом продолжится, а главный инфекционист того или иного муниципалитета посчитает нужным предпринять дополнительные меры для сдерживания распространения коронавируса.

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