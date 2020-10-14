Москва, , 09:45 — REGNUM В настоящее время в России развёрнуто 176 тыс. коек. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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«В упреждающем режиме нами совместно с субъектами РФ развёрнуто 176 тыс. коек», — заявил Мурашко.

«Хочу обратить внимание, что максимальное количество коек, которое мы разворачивали — это было почти 185 тыс. коек — это было 18 июня 2020 года. Таким образом, мы пока не достигли максимума, но отработанная технология так называемых «коек двойного назначения», которые переводятся из одной категории в другую, позволяет нам достаточно быстро приводить эти койки», — указал он.