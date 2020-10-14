Париж, , 09:28 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 12 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 12 993 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 756 472.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 32 933.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 21 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.