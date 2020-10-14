Сухум, , 08:25 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 13 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 238 человек, у 87 из них диагноз COVID-19 подтвердился», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 175 пациентов. У 147 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находится 21 человек. Всего в Абхазии выявили 2430 носителей SARS-CoV-2. Из них 1087 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 23 человека с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Гудаутской ЦРБ из-за нехватки персонала с 12 октября начали дежурить медики из МЧС.

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