Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за последние дни был зафиксирован в 20 штатах США. Об этом 13 октября сообщает газета The Washington Post.

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По данным издания, особенно резкий скачок заболеваемости, вызванной новым коронавирусом, был зафиксирован в штатах Висконсин, Индиана, Иллинойс и Огайо. Антирекорды также побили в Айдахо, Колорадо, Северной и Южной Дакоте, где ранее наблюдался значительно более постепенный рост числа заболевших.

Эксперты издания предполагают, что зимой, при проведении больше времени в помещениях с высушенным воздухом, прирост случаев заражения коронавирусом может оказаться ещё значительней.

По данным Университета Джонса Хопкинса на настоящий момент, в США выявлено 7 856 042 случая заражения коронавирусом, 215 882 пациента с COVID-19 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 41,6 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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