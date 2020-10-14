Скопье, , 04:41 — REGNUM У депутата парламента Северной Македонии из рядов оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Ядранги Поцковой из города Струмица был выявлен коронавирус. Поцкова стала самым молодым депутатом парламента среди трех заразившихся.

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Хотя албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 13 октября, женщина заражена коронавирусом уже неделю и уже две не участвует в работе парламента.

Таким образом, в трех самых крупных политических партиях Македонии — СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), Демократическом союзе за интеграцию и ВМРО — уже выявлено по одному случаю заражения коронавирусом, что дало повод для подготовки к переходу парламента на удаленную работу. Однако в ВМРО-ДПМНЕ считают такой переход неконституционным.

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