Токио, , 23:13 — REGNUM Компания Nintendo в рамках акции снизила цены на две популярные игры для портативной консоли Nintendo Switch. На это 13 октября обратил внимание портал Comicbook.

Сейчас геймеры могут приобрести Celeste и TowerFall всего за $4,99 (цена для США). Издание отмечает, что это — самая низкая цена, по которой продаются одни из самых популяных и награждённых игр Switch.

Celeste представляет собой платформер (герой должен передвигаться по платформам для завершения уровня), сюжет которого рассказывает о девочке, желающей подняться на вершину горы Селеста. TowerFall — это инди экшен-игра, в которой геймеры управляют сражающимися лучниками. Обе игры создавала студия Matt Makes Games геймдизайнера Мэдди Торсона.

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