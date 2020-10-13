Москва, , 19:06 — REGNUM Департамент информационных технологий Москвы не намерен передавать персональные данные москвичей, собранные для оформления социальных карт. Об этом сообщила руководитель юридического департамента ГУП «Московский социальный регистр» Регина Полякова на заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия депутат Мосгордумы Елена Николаева («Моя Москва») подвергла критике работу департамента в части обеспечения защищенности персональных данных жителей столицы.

«Когда мы вводили соответствующие механизмы во время пандемии и департамент информационных технологий собирал персональные данные с граждан, все подписывались под тем, что вы имеете право в течение 10 лет передавать эти данные третьим организациям. Я написала вам запрос. Причем запрос был озвучен на заседании Мосгордумы. Запрос о том, что вы будете делать дальше с этими данными. Но ответа не было. У меня возникают опасения по распространению персональных данных москвичей», — сказала парламентарий.

«Департаментом информационных технологий в установленном порядке приняты все политики (документы, регулирующие политику в данной сфере, — прим. ИА REGNUM) обработки персональных данных. Граждане уведомлены, где и в каком порядке будут обрабатываться данные. Утечки третьим лицам… мы не собирается это делать. Передача производится в соответствии законом», — ответила Полякова.

На это Николаева уточнила, каким именно третьим лицам департамент получил право передавать персональные данные получателей социальных карт москвичей.

«Третьи лица, которым передаются персональные данные, — это эмитенты приложений социальной карты: департамент транспорта, банки, которые размещают… исключительно органы исполнительной власти Москвы. Не предусмотрена передача каким-то лишним организациям, просто потому, что так захотелось», — сказала Полякова.