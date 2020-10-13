Нижний Новгород, , 16:08 — REGNUM Жители Нижегородской области получили возможность бесплатно получить образование или повысить квалификацию по одному из 22 направлений в IT-сфере благодаря персональным цифровым сертификатам — стимулирующим грантам, выдаваемым в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Отмечается, что участвовать в госпрограмме могут все совершеннолетние жители области, не находящиеся на пенсии, уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

По словам губернатора Глеба Никитина, чтобы воспользоваться цифровым сертификатом, не обязательно иметь какие-либо профильные навыки, поскольку программа обучения рассчитана на уровни подготовки от начального до продвинутого.

«Цифровые технологии развиваются стремительно, IT-профессии становятся все более популярными. Поэтому наш регион подал заявку в программу цифровых сертификатов и успешно прошел отбор», — подчеркнул глава Нижегородской области. ф