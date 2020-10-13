Йоханнесбург, ЮАР, , 15:53 — REGNUM Директору школы для мальчиков в провинции Гаутенг было вручено уведомление об увольнении после того, как в начале этого года во время школьной поездки утонул 13-летний ученик школы. Об этом сообщает BBC Africa.

В Департаменте образования Гаутенга сообщили, что в ходе расследования было установлено, что директор средней школы для мальчиков в Парктауне Малькольм Уильямс виновен в том, что взял детей в поездку без получения предварительного разрешения властей и не провел установленную порядком перекличку.

У Уильямса есть пять дней, чтобы обжаловать это решение. Он был оправдан по обвинению в том, что подвергал опасности жизнь учеников, нарушая правила безопасности, которые требовали, чтобы ученики носили спасательные жилеты во время занятий на воде.

Напомним, что школьник утонул в реке у лоджа в северо-западной провинции ЮАР в январе. Его семья и сам Уильямс пока никак не прокомментировали это решение властей.