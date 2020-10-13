Абакан, , 15:29 — REGNUM По состоянию на 13 октября в Хакасии зарегистрировано 5094 случая заражения коронавирусом, в том числе 570 — среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Выздоровели в регионе 82,8% от числа заразившихся — 4219 человек.

Из 5094 случаев заражения на бессимптомные формы приходится 39,3%, лёгкие формы — 39,6%. Зарегистрировано 54 пациента с тяжёлой и крайне тяжёлой степенью заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались 54 пациента с коронавирусом.

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