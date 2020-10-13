Нижний Новгород, , 15:13 — REGNUM Рынок в центре Нижнего Новгорода закрыли на три месяца за плохую борьбу с COVID. 9 октября суд привлек организацию к административной ответственности. Об этом СМИ сообщили в суде общей юрисдикции Нижегородской области 13 октября.

На Мытном рынке не проводились все необходимые профилактические мероприятия для снижения рисков распространения COVID-2019. Это выяснилось во время проведения санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний на торговой точке.

В частности, воздух на рынке не оббеззараживался, температуру у сотрудников не измеряли, дезинфекционный режим нарушался.