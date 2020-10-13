Красногорск, , 13:24 — REGNUM В учреждениях государственной аптечной сети «Мособлмедсервис» цена одной медицинской маски установлена в размере 5 рублей. Об этом 13 октября сообщило министерство здравоохранения Московской области.

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Что касается перчаток, то стоимость их пары варьирует в диапазоне от 18 до 25 рублей, отметила директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина в информации министерства.

«Антисептические средства также представлены в достаточном количестве», — сказала Полетыкина.

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