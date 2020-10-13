Волхов, Ленинградская область, , 13:33 — REGNUM В Ленинградской области силовики задержали двух сотрудников полиции из Санкт-Петербурга, подозреваемых во взяточничестве. Стражи порядка за 2 млн рублей обещали помочь собственнику с решением квартирного вопроса. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, подозреваемые — 31 и 42-летние сотрудники отдела внутренних дел Приморского района Санкт-Петербурга, — вступили в преступный сговор чтобы получить взятку в особо крупном размере от гражданина, представляющего интересы собственника жилья. За 2 млн рублей полицейские должны были снять ограничения по совершению регистрационных действий и принять процессуальное решение по материалу проверки в пользу собственника жилья.

Как только требуемая сумма была им передана на территории города Волхов в Ленинградской области, полицейские были задержаны сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ближайшее время в отношении подозреваемых планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по местам жительства и работы задержанных проводятся обыски.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что руководством ГУ МВД инициирована служебная проверка.

«В случае установления вины, полицейские будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства», — пояснили в ведомстве.