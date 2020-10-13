Саранск, , 13:15 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 13 октября выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне также сообщалось о 65 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7076 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 47 человек, всего с начала пандемии выздоровели 5865 жителей Мордовии. 44 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, как и днем ранее.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1167 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 11 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1119 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 973 человек.