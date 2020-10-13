Астрахань, , 12:15 — REGNUM В Астраханской области 13 октября подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 7879 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 941 человек.

Выздоровел 6941 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 133 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,14.

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