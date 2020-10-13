Москва, , 11:51 — REGNUM Московский государственный строительный университет будет отстранять от работы преподавателей, не прошедших вакцинацию от гриппа без уважительной причины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте вуза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

»Продолжить подготовку к отстранению с 01.11.2020 (при необходимости) от занимаемых должностей и недопущению на территорию НИУ МГСУ работников, которые не прошли в установленном порядке вакцинацию от вируса гриппа и не предоставили необходимый медицинский отвод», — говорится в документе.

Также отмечается, что в случае нарушения санитарных требований работники вуза и студенты будут привлекаться к ответственности «вплоть до отчисления и расторжения трудовых договоров».

Помимо этого, в МГСУ начнут свою работу санитарные патрули, которые будут следить за соблюдением масочно-перчаточного режима, социальной дистанции и других санитарных мер. В вузе попросили при первом требовании патрулей предоставлять документ, удостоверяющий личность, а также пропуск на территорию МГСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировано 13 868 новых случаев коронавируса.