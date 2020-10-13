Брянск, 13 октября 2020, 11:20 — REGNUM В Брянской области 13 октября зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом, что на один больше показателя предыдущих суток. Выписаны 24 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 10 тыс. 446 положительных тестов на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 8264 человека.
Лаборатории провели 192 тыс. 572 исследований, из которых 830 выполнены за минувшие сутки.