Хабаровск, , 10:41 — REGNUM Власти Хабаровского края до конца недели ужесточат и расширят ограничительные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Оперштаб предложил перевести на обязательную «удалёнку» всех беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как онкология, сердечно-сосудистые, сахарный диабет.

Тем, кто переходит на дистанционный режим работы, предоставят двухнедельный электронный больничный лист с возможностью его продления.

Ещё одна мера, которая будет носить обязательный характер — сдача тестов тем, кто вылетает в северные районы Хабаровского края: Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский.

«Только отрицательный тест на коронавирус позволит жителям и гостям вылететь в эти районы», — добавили в правительстве.

Как минимум на один месяц в Хабаровском крае отменяются все спортивные соревнования с участием команд и спортсменов из других регионов Дальнего Востока и РФ. Исключение составит только чемпионат России по Дзюдо, который пройдёт 7 ноября.

Региональный Роспотребнадзор предложил отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях и проработать вопрос строгого масочного режима и соблюдения социальной дистанции между зрителями.

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Фиксируют и прирост заболеваний внебольничной пневмонией, 990 случаев за неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал руководителям предприятий и организаций переводить своих работников на дистанционный режим работы.