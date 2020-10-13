Москва, , 10:22 — REGNUM В Москве автовладельцев просят поменять шины на зимние в связи с похолоданием. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Москвы.

В инспекции отметили, что, по прогнозу, в ближайшие выходные температура может понизиться до нулевых отметок.

Владельцев транспорта просят позаботиться о проверке технического состояния автомобилей и убедиться в пригодности использования зимних покрышек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 октября ожидается до 17 градусов тепла.

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