Москва, 13 октября 2020, 10:22 — REGNUM В Москве автовладельцев просят поменять шины на зимние в связи с похолоданием. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Москвы.
В инспекции отметили, что, по прогнозу, в ближайшие выходные температура может понизиться до нулевых отметок.
Владельцев транспорта просят позаботиться о проверке технического состояния автомобилей и убедиться в пригодности использования зимних покрышек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 октября ожидается до 17 градусов тепла.
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