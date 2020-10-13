Москва, , 09:33 — REGNUM В рамках продолжающейся в России вакцинации от гриппа привились уже 23,6% населения всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 34,6 млн человек, что составляет 23,6% от численности населения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по совокупному населению заболеваемость ОРВИ превышена в 32 регионах страны, а превышение недельных порогов заболеваемости отмечается в основном среди взрослого населения.