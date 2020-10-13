Саратов, , 09:45 — REGNUM В Саратовской области ситуация с сезонной заболеваемостью и ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией — очень сложная. Служба скорой помощи работает в режиме повышенной нагрузки, но для обработки всех звонков не хватает диспетчеров. Глава области Валерий Радаев поручил увеличить диспетчерский штат, сообщает пресс-служба губернатора.

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В сутки через систему 112 приходит около 1 тыс. сообщений. Еще более тысячи звонков поступает ежедневно на телефоны скорой помощи. Для решения проблемы по обработке сообщений губернатор обратился к ректору Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского с просьбой о привлечении волонтеров-студентов старших курсов. Минздраву поручено оперативно подготовить дополнительные оборудованные рабочие места. При необходимости задействовать даже кабинет главврача станции скорой помощи. Поручения должны быть исполнены в ближайшие дни, подчеркнул Радаев.

На сегодняшний день в Саратовской области для оказания медицинской помощи имеется около 300 свободных специализированных коек, если возникнет потребность, подготовим дополнительные площади, заверил глава региона.

Губернатор поблагодарил медработников за нелегкий труд и попросил, несмотря на усталость, продолжить работу с полной отдачей, терпением и вниманием.

ИА REGNUM напоминает, служба скорой помощи в Саратове работает с повышенной нагрузкой. Жители зачастую злоупотребляют возможностью вызова неотложки. лишь около 10−15% поступающих вызовов являются неотложными. Число консультативных звонков в три раза превышает экстренные. Кареты скорой помощи вынуждены ездить ко всем, что увеличивает время ожидания для оказания неотложной помощи. В течение суток каждая бригада медиков выезжает до 20 раз. Основной пик вызовов приходится на ночь, а в сутки поступает более 1 тыс. звонков.

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