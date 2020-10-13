Саратов, , 08:53 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 13 октября коронавирус выявлен у 17 294 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 155 жителей региона. Накануне инфицирован был 141 пациент. Выздоровели с начала пандемии 11 660 человек, за сутки — 108 пациентов. Всего скончались 124 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 120 человек из числа контактных, 33 случая — с неустановленным источником заражения, два — завозные. Вновь больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 59 человек, семь — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 520,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,8 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, за сутки в Саратовской области скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 61-летний мужчина и 73-летняя женщина. Всего с начала пандемии в Саратовской области на 12 октября погибшими от COVID-19 числились 124 человека.

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