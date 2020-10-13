Барнаул, , 07:01 — REGNUM В Алтайском крае 12 октября прошло совещание оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Губернатор края Виктор Томенко заявил, что нынешний этап взрывного роста заболеваемости COVID-19 значительно увеличил нагрузку на систему здравоохранения, особенно в городах.

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Резко и в разы выросли показатели по заболеваниям, вызванным вирусом. Заболеваемость внебольничной пневмонией возросла в семь раз по сравнению с обычным средним многолетним уровнем. В настоящее время в неделю фиксируется около 1500 случаев. Количество дополнительных коек для таких больных в ковидных госпиталях увеличили до 3413. В ковидный госпиталь преобразуют Федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле.

В связи с этим в Алтайском крае будет усилен контроль соблюдения масочного режима. Кроме того, оперштаб предложит предприятиям по возможности ввести гибкий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время.

Решено обеспечить адресный контроль за организациями, учреждениями и трудовыми коллективами. В случае выявления нарушений санитарных требований такие объекты будут закрыты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 12 октября коронавирус был выявлен у 15 338 человек.

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