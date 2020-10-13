Барнаул, , 03:38 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу 12 октября поручил рассмотреть вопрос и подготовить проект решения о том, чтобы осенние школьные каникулы были увеличены на неделю. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

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Согласно его решению, каникулы в школах должны пролиться с 23 октября по 8 ноября. Учителя при этом будут работать дистанционно.

Краевые власти убеждены, что такая мера позволит на 14−16 дней прервать «сложившиеся контактные цепочки среди школьников». Это должно улучшить эпидситуацию в регионе.

Школы, в которых от 30% учителей находятся на больничном, смогут сами принимать решения о досрочном уходе на каникулы. Учреждения допобразования должны будут перейти на дистант.

Сообщалось также, что в учреждениях среднего образования усилят контроль за состоянием учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в Алтайском крае выявлено 15 338 носителей коронавируса.

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