Скопье, , 03:51 — REGNUM В понедельник, 12 октября, Европейский союз отправил в Северную Македонию и Черногорию 130 тысяч защитных масок и защитные костюмы для медиков из Совместных резервов в рамках механизма гражданской обороны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в рамках Механизма Словакия передала Македонии хирургические маски, гигиенические наборы, одеяла и генераторoв.

К настоящему моменту Евросоюз уже передал Северной Македонии 520 тысяч масок.

Одновременно Северная Македония является лидером среди стран Западных Балкан по экспорту масок в Евросоюз.