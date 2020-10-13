Скопье, 13 октября 2020, 03:51 — REGNUM В понедельник, 12 октября, Европейский союз отправил в Северную Македонию и Черногорию 130 тысяч защитных масок и защитные костюмы для медиков из Совместных резервов в рамках механизма гражданской обороны.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в рамках Механизма Словакия передала Македонии хирургические маски, гигиенические наборы, одеяла и генераторoв.
К настоящему моменту Евросоюз уже передал Северной Македонии 520 тысяч масок.
Одновременно Северная Македония является лидером среди стран Западных Балкан по экспорту масок в Евросоюз.