Барнаул, , 11:19 — REGNUM За последние сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 169 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в краевом правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 15 338 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 174 пациента, за весь период — 13 232.

За прошедшие сутки в крае скончались пять пациентов, у которых выявили SARS-CoV-2. По данным правительства региона, три человека умерли от COVID-19, два — от иных причин.

Состояние 278 заразившихся оценивается как тяжелое, 113 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 589 человек. Смерть 265 пациентов наступила от новой коронавирусной инфекции, 320 — от иных причин. По четырём случаям проводится экспертиза.

Напомним, за сутки 11 октября в Алтайском крае коронавирус был выявлен у 162 человек.

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